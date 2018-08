Bimba immunodepressa. L'Uls: «No-vax senza buonsenso, ma anche la mamma»

di Mauro Favaro e Elena Filini

IL CASO

TREVISO - «Bisognerebbe essere sempre il più razionali possibile. E la razionalità ci porta a pensare che. Mi spiace per il problema. I bambini, però, non vivono in una campana di vetro. Oltre alla scuola, ci sono mille situazioni in cui possono essere a rischio di contagio., forse, l'ha usato troppo. Qui mi fermo. Poi ognuno fa quello che ritiene»., direttore generale dell'Usl della Marca, conferma la linea morbida sull'obbligo vaccinale anche dopo la denuncia per omissione di atti d'ufficio, istigazione