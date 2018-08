Bimbi no-vax in classe: la figlia deve â€‹restare a casa. Famiglia fa causa

di Elena Filini

TREVISO -perché due compagni di classe non vaccinati hanno contratto una malattia infettiva: ieri la famiglia ha presentatocontro ignoti in Procura a Treviso. «La dirigente ha infranto la legge: mi aspetto che venga rimossa. E che i genitori dei bambini vengano multati», afferma la mamma della piccola. Un caso destinato a fare giurisprudenza quello avvenuto in unala scorsa primavera. Una bambina sana e vaccinata ma con deficit