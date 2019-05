No vax, bimbo sospeso dall'asilo. I genitori: niente vaccini e ora al Tar

di Mauro Favaro

TREVISO - Ilè statodaper il mancato rispetto dell'. Ma i genitori,, sono andati al muro contro muro. E' accaduto in unnella zona di Treviso. Dopo la scadenza del 10 marzo, la famiglia ha continuato a portare il piccolo a scuola in barba al provvedimento di sospensione. Il preside dell'istituto comprensivo ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri. E i genitori hanno risposto tenendo sì il figlio a casa, ma annunciando che farannoper chiedere l'annullamento dell'atto. Non hanno la minima intenzione di procedere con le vaccinazioni. Preferiscono avviare la battaglia legale per far rientrare il piccolo in asilo senza le coperture obbligatorie.