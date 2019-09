Scuola e asilo al via: «I bambini no vax restano a casa»

di Mauro Favaro

TREVISO - «Spero non ci siano genitori che intendano lanciare delle sfide presentandosi davanti agli asili nel primo giorno del nuovo anno scolastico per chiedere di far entrare anche il proprio figlio non in regola con l'obbligo vaccinale. In casi del genere non potrebbero che ricevere come risposta un atto di inammissibilità. La legge è in vigore ormai da tempo. Tutti conoscono i termini. Con l'inizio del nuovo anno nelle materne potranno entrare solamente gli alunni che hanno risposto all'obbligo vaccinale». E' di fatto un appello al mondo dei no-vax quello lanciato da Francis Contessotto. Il presidente della Fism di Treviso, la federazione provinciale che nella Marca raggruppa 220 asili paritari, frequentati da quasi 17mila bambini, auspica che non ci siano provocazioni che potrebbero sfociare solo in un muro contro muro.