Mille No vax radunati nel parcheggio per sentire Szumski nell'incontro ​"Pandemia: delirio o strategia?"

SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Ieri sera, 12 ottobre 2021, oltre mille persone si sono radunate nel parcheggio di via Foresto Sud a Santa Lucia di Piave per l'incontro dal titolo Pandemia: delirio o strategia?. Il padrone di casa è stato Riccardo Szumski, medico di famiglia e sindaco, paladino delle cure domiciliari diventato un riferimento per le galassie no-vax e free-vax. È uno dei quattro medici di famiglia della Marca che non si sono ancora vaccinati contro il coronavirus. La loro posizione resta allo studio della commissione ad hoc istituita dall'Usl. Se non emergeranno fondati motivi per evitare l'iniezione anti-Covid, scatterà la sospensione dal servizio fino al 31 dicembre, con annesso taglio dello stipendio.