TREVISO - «Sono molto stanco. Gli ultimi due anni sono stati davvero impegnativi. C'ho pensato e ripensato. Per più di 30 anni l'ospedale di Treviso è stata la mia casa. Mi sarebbe piaciuto portare il mio gruppo nella nuova Cittadella della salute. Ma poi la fatica, la consapevolezza di aver dato comunque abbastanza e il timore che non sia ancora finita mi hanno fatto prendere questa decisione dolorosa». Fin dall'inizio è stato in prima linea...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati