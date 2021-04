Vietata la manifestazione No vax a Vittorio Veneto il 2 maggio: il questore dice no e predispone i controlli

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Vietata la manifestazione No Vax a Vittorio Veneto, prevista per domenica 2 maggio. Il questore di Treviso ha detto no. La manifestazione era stata organizzata dal presidente del circolo “Ancora Italia” Devis Bonaldo in piazza del Popolo. La firma del questore è arrivata dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi nella giornata di ieri, 29 aprile, anche in considerazione delle violazioni già verificatesi durante la manifestazione organizzata da Bonaldo il 18 aprile scorso. In particolare, il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché di sanità pubblica, per il rischio contagio da Covid. E’stato, pertanto, predisposto un idoneo servizio di ordine e sicurezza pubblica nonché di vigilanza, per garantire l’osservanza del divieto, notificato all’organizzatore oggi.

