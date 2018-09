Scuola proibita al bimbo malato. «Rinuncio a tutto, gli insegnerò io»

di Elena Filini

TREVISO - Io, insegnante richiesto dalle famiglie no-vax per l'educazione parentale,a causa dei compagni non vaccinati. Dalle colonne del Gazzettino la notizia è diventata mainstream. Edocente romano con anni di esperienza nel settore pubblico e privato a tutti i livelli, dalla scuola superiore all'educazione parentale, ha preso carta e penna.«Dopo aver riflettuto ed essermi confrontato con le persone a me vicine, voglio dire apertamente, anche a costo di subire attacchi, minacce e insulti come troppo spesso sta accadendo negli ultimi tempi, cheA un bambino, per di più, che molto ha già sofferto e che ora si