Non sono vaccinati: quattro bambini esclusi dalla scuola dell'infanzia

CISON DI VALMARINO - Quattro bambini sono stati esclusi da una scuola dell'infanzia parificata di Cison di Valmarino, nel trevigiano, perché non vaccinati. Una raccomandata a firma di monsignor Adriano Sant, legale rappresentante dell'istituto Annibale Brandolini, è stata inviata alle famiglie comunicando che i piccoli sarebbero stati esclusi senza le vaccinazioni necessarie.



Un decisione, presa con il nuovo anno, che non è piaciuta ai quattro genitori no vax. «Trovo che i vaccini obbligatori siano troppi - afferma una delle mamme - e non ho assolutamente intenzione di sottoporre mio figlio a questi trattamenti: gli obbligatori sono davvero troppi secondo me». La donna aggiunge: «Non capisco questa decisione. Se mio figlio non è vaccinato e gli altri sì che rischio può arrecare? Questo non mi è stato spiegato».

