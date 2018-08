di Elena Filini

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - «L’unica disabile per cui non provo minimamente rispetto». Ed è di nuovo. La campionessa paralimpica, da un paio di giorni è per l’ennesima volta bersaglio del web sulla questione vaccini: un sito ha rispolverato la prima pagina di Rolling Stone dello scorso anno, in cui Bebe invita le persone a vaccinarsi, forte della propria drammatica esperienza. E sull’atleta cala implacabile l’ingiuria dei social. «Gente che per un po’ di potere e lauti compensi si vende l’anima e la dignità- si legge- Chi viene utilizzato da queste campagne persuasive in genere appare come vittima o comunque è una persona