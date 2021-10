TREVISO - Dopo la manifestazione di ieri in pieno centro altro corteo dei No Green Pass oggi a Treviso: sono partiti più di un migliaio, un corteo molto lungo all'interno delle mura poi arrivato a 2-3mila persone e poi fino a 5mila. Per la DIGOS - che ha seguito passo passo la manifestazione - alla partenza erano un migliaio.

La manifestazione di ieri