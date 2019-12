Sulle rive del fiume la centrale nigeriana della droga: cocaina a chili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Sviluppi clamorosi delledei carabinieri, dopo l'arresto dei tre spacciatori nigeriani , il 20 novembre scorso. Sulle rive del, in unapparentemente abbandonato, i militari hanno scoperto la base logistica della banda nigeriana, portando alla luce una vera e propriadi prima grandezza. Nel casolare, che era nella disponibilità di uno dei tre nigeriani arrestati, i carabinieri hanno trovato ben 2,6 chili di cocaina, per un valore sicuramente superiore ai 250 mila euro. Nel casolare c'erano attrezzature per la preparazione delle dosi. Iprovenivano dall'intera provincia di Treviso e dal Pordenonese. Tra i clienti più assidui, ben 130 sono stati segnalati come assuntori di droga.