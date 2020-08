Sfondano la porta e arrestano due nigeriani con 1 etto di cocaina ul tavolo

TREVISO - Due nigeriani di 34 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri in un'operazione che si è svolta a Treviso e a Quinto. I militari hanno fatto irruzione nei due appartamenti in assetto antisommossa, col supportodell'Unità cinofila, trovando confezioni di cocaina chiuse con nastri colorati.



Il via vai di persone dalle due case aveva insospettito gli investigatori che hanno approfondito gli accetrtamenti, decidendo di intervenire. I militari hanno sfondato la porta delle abitazioni cogliendo di sorpresa gli spacciatori: nella casa di Treviso, dove è stato arrestato il 34enne, i carabinieri hanno trovato circa un etto di cocaina suddivisa tra ovuli e un «sasso», oltre a un bilancino e quasi 10 mila euro in contanti. Nell'abitazione di Quinto i carabineri hanno trovato dosi di cocaina e marijuana.