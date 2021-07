Problemi di sicurezza, niente maxi schermo per Italia-Spagna nel parco degli Alberti parlanti

TREVISO - La semifinale degli Europei di calcio in programma questa sera 6 luglio non verrà proiettata su grande schermo al Parco degli Alberi Parlanti, come per le altre partite disputate dalla Nazionale.

Nelle settimane scorse la Associazione 4-Culture aveva chiesto a Gli Alcuni di poter utilizzare l’arena spettacoli per la proiezione delle partite su maxi schermo. Dato il grande successo dell’iniziativa, Gli Alcuni si sono resi conto che l’Arena spettacoli – che ha una capienza massima autorizzata di 200 posti – rischiava di essere inadeguata per una possibile affluenza eccessiva di pubblico difficile da gestire. Analoghe preoccupazioni sono state espresse anche dalla Questura per l’impossibilità di mantenere il distanziamento e l’ordine pubblico e per la difficoltà di controllare tutti i luoghi in cui si fanno proiezioni pubbliche della partita.