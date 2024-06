MOGLIANO VENETO (TREVISO) - La Lipu denuncia: un nido di Balestruccio (Delichon urbicum) è stato deliberatamente distrutto da un residente nella frazione di Bonisiolo. L'accaduto, ha acceso i riflettori sulla necessità di tutelare la biodiversità e le specie animali in pericolo. Secondo le ricostruzioni, il nido, già formato e contenente uova o pulcini, è stato oggetto di un'azione violenta da parte del proprietario dell'abitazione privata dove si trovava. Utilizzando uno "scopettone", l'uomo ha distrutto il nido, privando il balestruccio del loro rifugio e mettendo a rischio la loro prole. La stessa persona, che, a sentire le segnalazioni arrivate alla Lipu, non sarebbe nuovo a condotte di questo genere, si sarebbe infine disfatto dei resti di quanto distrutto, gettandoli nella spazzatura. I balestrucci, ignari dell’accaduto, sono tornati al sito del nido, solo per ritrovarsi di fronte alla propria casa ormai ridotta in pezzi. Impossibilitati a ricostruire il loro rifugio, si sono ritrovati senza un luogo sicuro per riprodursi e crescere i loro piccoli.

Distrutto il nido di una "specie in pericolo"

Si tratta di una specie particolarmente vulnerabile, classificata “in pericolo”, perchè minacciata da diverse cause tra cui la perdita di habitat, l'uso di pesticidi e, come in questo triste caso, la distruzione illegale dei nidi, avvenimento che accade più spesso di quanto non si vorrebbe credere. La LIPU Treviso OdV, appresa la notizia, ha prontamente condannato il gesto del proprietario, definendolo «un atto di crudeltà inaccettabile e un crimine contro l’ambiente». L'organizzazione ha sollecitato un intervento da parte delle autorità competenti, la polizia provinciale e il sindaco di Mogliano, per accertare le responsabilità e per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. Il comunicato diffuso dalla Lipu ripercorre le normative vigenti a tutela dei nidi degli uccelli e delle specie in declino, come il Balestruccio. Oltre alle normative, viene sottolineata l'importanza del rispetto per la fauna selvatica e la necessità di una maggiore consapevolezza ambientale. I Balestrucci, come tantissimi altri animali, svolgono un ruolo imprescindibile e fondamentale nell'ecosistema e la loro scomparsa potrebbe avere conseguenze negative a catena. La distruzione di questo nido rappresenta dunque un gesto molto grave, che deve essere un monito e un invito a riflettere sul rapporto con la natura. «In qualità di uccelli che nidificano negli edifici, i balestrucci, esattamente come le rondini (Hirundo rustica) e le passere d’Italia (Passer italiae) - conclude la Lipu - sono nella categoria degli uccelli meritevoli di protezione e per legge quindi i loro nidi non possono essere distrutti».