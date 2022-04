Il coming out del noto influencer “Il Canal”: «Ora posso dirlo, sono gay»

FARRA DI SOLIGO - «Ora posso dirlo, sono gay». Si può sostanzialmente riassumere così il post che “Il Canal” (alias di Nicola Canal, trevigiano di Farra di Soligo) ha affidato a Facebook nella giornata di oggi per liberarsi di un peso enorme come quello della sua omosessualità. Il noto influencer veneto, star del web con milioni di followers, ha così voluto comunicare a tutto il suo pubblico il suo stato d’animo per essere finalmente riuscito a palesarsi per quello che è realmente, mettendosi metaforicamente a nudo senza filtro alcuno.

«Da piccolo sognavo di diventare un giorno, famoso e “ben voluto” e grazie ai social ho raggiunto, in qualche modo, il mio obiettivo – scrive Canal - La mia è una popolarità piuttosto circoscritta ma non ho mai cercato, in maniera morbosa, una crescita “nazionale” e col tempo ho capito il perché. Desideravo solamente che più persone potessero complimentarsi con me, con i miei amici e con la mia famiglia per farmi “perdonare” la mia omosessualità. Per arrivare a capire che non c’era nulla di cui farsi perdonare mi ci è voluto tanto, troppo tempo, un tempo però che non è andato sprecato. Nessuna retorica, ma per compiacere il prossimo ho indossato così tante maschere, fin dall’adolescenza, da farle diventare parte di me».

«Recitare è diventata la mia “arma di seduzione”, un modo per rendermi più facile l’accesso al cuore di persone che si sarebbero chiuse conoscendo una parte di me per loro “scomoda” – continua Nicola - Finalmente oggi mi è chiaro, però, che prima di compiacere gli altri vorrei piacere a me stesso. Ci sono persone che trovano un proprio equilibrio nel mentire impostando vite, carriere (anche politiche) che lavorano non solo contro la libertà di alcune persone ma, ancor più grave, contro sé stessi. In questi anni mi sono esposto volentieri, più volte, trattando temi molto 'fastidiosi' per una parte importante del mio seguito ed è ciò che mi ha consentito di guardarmi allo specchio e sentirmi nel giusto. L’esigenza di totale onestà, con me stesso e con gli altri, vale però molto più del mio lavoro».

«Se non l’ho fatto prima è stato solo per proteggere la mia famiglia evitando di mettere in piazza la mia (e indirettamente nostra) vita privata. Ognuno di noi però ha una “missione” e la mia, forse, è quella di far fare un passo in avanti a qualche persona. Perché non ho usato anche stavolta la mia solita leggerezza? Perché questa volta ho pensato prima a me…e poi a voi! Ci sarà un prezzo da pagare? Forse, ma per una cosa che vale molto di più!» conclude l’influencer trevigiano.