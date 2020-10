RONCADE - Il New Age Club non riaprirà. Per la prima volta in 25 anni di attività lo storico locale trevigiano non aprirà le sue porte come di consueto ad ottobre. Da venticinque anni è uno dei locali di riferimento per la musica dal vivo in Italia. Impossibile nominare tutti gli artisti che hanno calcato lo storico palco del club dagli anni 90 ai giorni nostri; Subsonica, Verdena, Afterhours, Carmen Consoli, Max Gazzè, De Gregori, Thegiornalisti, Coez, Calcutta, Salmo, Kasabian, Skin, Anthrax, Bring me the Horizon e davvero tantissimi altri grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale che hanno attirato nella Marca migliaia di appassionati da tutta la regione e oltre.

IL RAMMARICO

«Con dispiacere dobbiamo prendere atto della situazione - commentano i titolari del club -. Non sappiamo se e quando riapriremo, di certo sappiamo che nell'attuale condizione è impossibile per noi pensare di farlo, la capienza ridotta del locale non ci consentirebbe di adattarlo con dei posti a sedere che non sarebbero sufficienti nemmeno a coprire i costi, oltre che snaturare radicalmente l'idea di concerto che da 25 anni si è sempre vissuto al New Age, sotto il palco, abbracciati a cantare le canzoni del proprio artista preferito. Tutto questo è incompatibile con l'emergenza sanitaria in atto che rispettiamo perché riguarda tutti noi e per questo motivo abbiamo deciso che torneremo solo quando sarà possibile farlo senza modificare radicalmente la normale natura di un luogo deputato all'intrattenimento e all'aggregazione».

SETTORE IN CRISI

Il New Age club è di proprietà di Suonica, società che si occupa di ideazione ed organizzazione di eventi e che produce diversi format in tutta Italia, tra cui i celebri Random e Febbre a 90. Con l'intero comparto della musica dal vivo e degli eventi praticamente fermo dal 22 febbraio scorso, il settore sta attraversando una crisi senza precedenti e numerose sono le incognite per una ipotetica ripartenza. «Di certo si sa solo che nei prossimi mesi le porte del New age resteranno chiuse - sottolineano dal locale - e verrà meno un importante polo in grado di attirare, in occasione dei concerti, appassionati da tutto il Nord-italia, con relativi benefici anche per l'economia del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA