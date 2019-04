Nevio e Renzo, i due quarantenni morti schiacciati sul posto di lavoro

di Lorenzo Padovan Nicola Cendron

PORDENONE-TREVISO - Due incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore, uno in provincia di Pordenone e uno nel Trevigiano. A Maniago ha trovato la morte nella fabbrica in cui è cresciuto, schiacciato da una gru che aveva manovrato migliaia di volte., lavorava alle officine meccaniche Norio di Maniago da quando aveva 15 anni ed era stato accolto dai titolari come un figlio. Per oltre trenta ha eseguito con il sorriso sulle labbra le mansioni che gli venivano affidate, scalando man mano le gerarchie interne e conquistando la stima e il rispetto di datori di lavoro e colleghi. Nevio non era un operaio come gli altri: era la persona di fiducia che svolgeva le mansioni più delicate e colui che all'alba organizzava i compiti per quella decina di addetti che operano nell'opificio.L'altra tragedia sul lavoro è accaduta alle 7.20 di ieri all'interno della Agrifung di via Pescatori a Musano di Trevignano, azienda specializzata nella produzione di funghi e tartufi. Un autotrasportatore di, di Quinto di Treviso, è stato travolto e ucciso da una ruspa che si stava spostando in retromarcia nel piazzale dell'azienda.