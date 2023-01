Rally sulla neve alle Pianezze di Valdobbiadene, centrano un'auto e scappano: «Mi avete sfondato la portiera»

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Bravate sulla neve: a Pianezze i ragazzi si improvvisano piloti di rally sul piazzale Donatori. E durante le acrobazie centrano un'auto in sosta. «Mi hanno sfondato la portiera sul lato passeggero» racconta Margherita Bianchini, 30 anni. «L’avevo parcheggiata lì mercoledì sera e coperta con un telo perché quando nevica la strada per arrivare a casa mia non è facile da praticare e io non ho una macchina doppia trazione - spiega la giovane residente -. Ho avuto anche l'accortezza di posteggiarla in un angolo del piazzale, rigorosamente all'interno degli stalli ma in disparte perché immaginavo che qualcuno sarebbe salito e avrebbe usato il piazzale per spericolate acrobazie in stile Fast & Furious». Ma evidentemente la precauzione non è servita.

Un rally improvvisato, danni alle auto parcheggiate

Una delle auto dei "piloti improvvisati" è carambolata addosso alla Suzuki Sx4 di Margherita. Peccato che chi era al volante non abbia avuto al premura di lasciare un bigliettino con il proprio numero di targa e un recapito telefonico. Qualche residente ha immortalato i "fenomeni" la sera dopo ma non è detto che si tratti degli stessi. Il via vai di ragazzi che si sfidano a colpi di gincane sulla neve è continuo dopo la nevicata di giovedì. Così i 20 centimetri di coltre bianca, se per qualcuno sono un paesaggio da cartolina da contemplare, per altri diventano una pista ideale per le sgommate. Con tutti i rischi del caso.

Un problema che si ripete, l'appello dei residenti

«È un problema che si ripete a ogni nevicata eppure il Comune non ha ancora installato le telecamere: evidentemente non la considerano una priorità. Farò un reclamo scritto e se non basterà vedrò di organizzare una petizione» conclude la 30enne, risoluta. Una richiesta condivisa anche dagli altri residenti della frazione, il cui cuore nevralgico è proprio il piazzale, su cui sorge il Tempio internazionale del Donatore e si affaccia anche il ristorante Stella Alpina. La giovane, nel frattempo, ha lanciato un appello sui social nella speranza che i responsabili si facciano avanti.