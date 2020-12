Veneto e Friuli Vg si risvegliano imbiancati: neve anche in pianura

Meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia. La fine del 2020 regala una nevicata molto suggestiva al Nordest, con fiocchi che attaccano fino in pianura. Nelle campagne e in molte città il risveglio è stato sotto un manto bianco di neve.

La perturbazione di origine atlantica che si avvicina all'Italia porterà nelle prossime ore venti forti e nevicate anche a quote di pianura sulle regioni centro settentrionali e, successivamente, sul sud del paese. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede dalla serata del 27 dicembre venti di burrasca sulla Sardegna e dalle prime ore del 28 dicembre su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, in estensione a Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

