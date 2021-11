VITTORIO VENETO - A Valdobbiadene sono entrati in funzione anche i mezzi spazzaneve per liberare la strada fino alla piazza di Pianezze. Sale sulle strade per renderle percorribili. Cima Grappa imbiancata da una decina di centimetri di coltre bianca e poi avvolta da una fitta nebbia. La Piana del Cansiglio da cartolina con i boschi e le radure candidamente ammantate: sono i primi effetti del crollo delle temperature avvenuto nelle ultime ore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati