NERVESA DELLA BATTAGLIA Paura per un operaio colpito da un infarto mentre stava lavorando. L'incidente è successo oggi pomeriggio. L'operaio di una ditta trevigiana specializzata nella manutenzione degli estintori era partito da Treviso ed era arrivato a Nervesa in via Bombardieri del Re per controllare gli estintori nella palestra dell'istituto. L'infarto l'ha colpito proprio mentre stava lavorando. Immediata la chiamata ai soccorsi intervenuti sul posto con un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del Suem 118. I primi tentativi per rianimarlo sono avvenuti sul posto ma, vedendo che le condizioni dell'operaio erano gravi, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Conegliano. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Nervesa della Battaglia, al lavoro per fare luce sulle cause dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA