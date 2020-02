Schianto fuori strada, riesce a uscire dall'auto appena prima che prenda fuoco Foto

NERVESA DELLA BATTAGLIA - Auto finisce fuori strada alle due e mezza di notte, il 16 febbraio, in via Riviera Piave a Nervesa della Battaglia. La vettura è uscita autonomamente. Per fortuna la persona al volante è riuscita a scendere dalla macchina da sola in tempo: la vettura ha preso fuoco subito dopo l'impatto. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna, 118 e forze dell'ordine.

A TRIESTE Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il palo della luce

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA