Autista della Mom picchiato e accoltellato per aver chiesto il biglietto, arrestato 21enne

NERVESA DELLA BATTAGLIA - Autista della Mom aggredito da un giovane armato di coltello, che lo ha ferito di striscio a una mano mentre il 54enne cercava di difendersi.

Alla fermata era salito sul bus un 21enne di Nervesa (noto ai carabinieri per precedenti in materia di stupefacenti e violenza/resistenza a pubblico ufficiale) ed era senza biglietto. L'autista lo ha fatto scendere e lui lo ha aggredito, dapprima con un pugno in faccia e poi lo ha ferito con un coltello a serramanico, al volto e ad un braccio. Un testimone che ha visto la scena ha chiamato il 112 e i militari sono andati a prenderlo a casa, dove si era rifugiato nel frattempo.

All'arrivo dei Carabinieri il giovane ha cercato di scappare nuovamente, ma è stato bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. L'autista della MOM è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale di Montebelluna, dove gli hanno riscontrato ferite lievi.

