Neopatentato ubriaco al volante, per scappare tenta di investire un poliziotto

TREVISO - Un giovane neopatentato trevigiano è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza dopo aver cercato, per sottrarsi al controllo, di investire un agente di una pattuglia di polizia impegnata in servizi di vigilanza stradale. Il fatto è accaduto la scorsa notte a Treviso. Inseguito fino a Casier (Treviso), dove ha perso il controllo della vettura uscendo dalla sede stradale, l'automobilista ha chiuso la mano di un poliziotto fra la portiera e il montante del mezzo, provocandogli ferite lievi. Sottoposto al test con l'etilometro e riconosciuto condizionato da una concentrazione alcolica nel sangue di oltre 2 grammi per litro, al giovane è stata anche ritirata la patente.