Morte misteriosa di un neonato, la procura ordina l’autopsia

CONEGLIANO I genitori non si danno pace e vogliono capire cos’è successo. Perché il piccolo2 mesi, è morto improvvisamente nella notte tra il 5 e il 6 aprile mentre dormiva nella sua culla. Il decesso del piccolo di Conegliano è avvolto dal mistero. La Procura di Treviso ha ordinato l’autopsia. Alle 11 di questa mattina il sostituto procuratore di Treviso, Giulio Caprarola, affiderà l’incarico al patologo Antonello Cirnelli. Si procede per omicidio colposo sulla base di un esposto presentato dalla madre del piccolo. Il giorno prima di morire, Jerome era stato sottoposto alle vaccinazioni normalmente previste nella prima fase di vita: esavalente più pneumococco. La famiglia vuole capire se queste possano mai aver in qualche modo influito sul decesso. Toccherà a Cirnelli provare a rispondere a tutte le domande. Sono stati i genitori, una coppia di ghanesi che da oltre dieci anni vivono e lavorano a Conegliano, a segnalare che il giorno prima della tragedia il piccolo era stato vaccinato. "Avevo chiesto un permesso per stare con mio figlio proprio quella mattina - ha raccontato il papà, Frank Opoku Agyekum - era la sua. Quando siamo tornati a casa stava bene".