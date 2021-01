Assalto nella notte all'impianto Q8 sulla Postumia: gravi danni

Ennesimo colpo al self service di una stazione di servizio Q8. A farne le spese questa volta l'impianto di Motta di Livenza lungo la Postumia. I ladri sono arrivati nel corso della notte prendendo di mira le colonnine self service. Con l'ausilio di un mezzo operativo le hanno divelte per poi impossessarsi del denaro e quindi fuggire. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Conegliano ma dei ladri non c'era traccia. Ingenti i danni all'impianto di carburante. Da mesi le stazioni Q8 sono state prese d'assalto dai malviventi che, sempre con lo stesso modus operandi, vengono saccheggiate. Proprio la stazione di servizio mottense era stata assaltata poco più di un mese fa.

