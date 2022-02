TREVIGNANO - La dolce Emma vola in nazionale. La comunità di Trevignano (e Musano, dove abita, in particolare) è in festa per il bel risultato ottenuto da Emma Girotto, la sedicenne che un questi giorni ha ricevuto una convocazione nella nazionale Under 16. Tesserata con il Cittadella, ha giocato fino a due anni fa nella Fulgor Trevignano. Studentessa del liceo Levi di Montebelluna, frequenta la seconda nell'indirizzo sportivo. E' una figlia d'arte. Sia la mamma, Louiselle Carniato (arrivata alla serie C), che il papà, Christian Girotto (ex calciatore che ha militato anche in Eccellenza), hanno giocato a calcio a buoni livelli.

IL LAVORO

«Già lo scorso luglio -racconta orgogliosa mamma Louiselle- Emma aveva effettuato uno stage con la nazionale. In novembre né ha sostenuto un altro. Ora è arrivata questa convocazione. Sono previsti degli allenamenti e una partita con la Francia. Poi, in marzo ci sarà un torneo». Per il raduno di Tirrenia Emma partirà martedì: rimarrà in Toscana fino a domenica. La giovane ha davvero lo sport nel sangue. «Ha cominciato a giocare da piccolina con la Fulgor poi si è data all'atletica,con buoni risultati a livello regionale ma anche nazionale, nella campestre. Quindi, è tornata al calcio, la sua passione».

GLI IMPEGNI

Ieri pomeriggio, 12 febbraio, ha giocato con l'under 17 del Cittadella, oggi sarà impegnata con la primavera, martedì partirà per la Toscana. «Il suo sogno -prosegue la mamma- è quello di arrivare in serie A. In passato era stata convocata anche dall'Inter, ma, essendo troppo piccola, perché potesse andare a Milano sarebbe stato necessario che io o il papà risiedessimo in Lombardia. Poi c'è stato il covid e anche ora non sarebbe possibile lasciarla a Milano in assenza di convitto». Ma le possibilità non mancano. «Credo che il suo punto di forza sia non sentirsi mai arrivata. E questo è un vantaggio dal punto di vista comportamentale».