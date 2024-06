CASALE SUL SILE (TREVISO) - Giuliano Vincenzi è il titolare del cantiere nautico Studioplast di Lughignano di Casale sul Sile che ha progettato e costruito l'Audace, la motonave che al largo di Grado ha iniziato a imbarcare acqua lanciando una richiesta di aiuto per mettere in salvo passeggeri ed equipaggio. Il varo il 1 giugno 2023 proprio sul Sile per conto dell'armatore veneziano Pierfilippo Vidali, all'attivo già un anno di navigazione tra Grado e Trieste. «Se la barca ha navigato fino a pochi giorni fa e andava bene – ha commentato Vincenzi - e poi è successo che tutto a un tratto è entrata acqua, vuole dire che qualcosa è successo, che c’è stato un impatto, una falla». Il costruttore ha spiegato con semplicità che l’acqua, in una barca, «o entra dall’alto o entra dal basso»: nel primo caso si può pensare alle abbondanti piogge di questi giorni, ma andrebbe capito da dove poi l’acqua si sarebbe infiltrata, nel secondo non rimarrebbe che pensare a una falla nello scafo a poppa, dove la motonave ha avuto il principio di affondamento. E infatti il titolare del cantiere nautico ribadisce: «Se va dentro acqua in una barca vuol dire che c’è un buco nella barca, che è successo qualcosa, una falla nello scafo, che fa fatto entrare acqua». Originario di Roncade, Vincenzi ha fondato il cantiere Studioplast 46 anni fa, specializzandosi nella costruzione di imbarcazioni per il trasporto persone nella laguna di Venezia. L'azienda è rimasta per vent’anni a Marcon, nel veneziano, per spostarsi 26 anni fa a Lughignano, lungo il Sile, dov’è stato possibile realizzare imbarcazioni più grandi che non è possibile trasportare per strada, via gomma, ma che via acqua possono poi venire spostate ovunque. L’Audace è la prima motonave realizzata dallo Studioplast, la prima, cioè, non da laguna, ma da mare aperto. E un'altra è in via di conclusione e sarà varata a fine luglio. «Dal lato della costruzione – prosegue l’imprenditore - sono abbastanza tranquillo: l’Audace è stata fatta con tutte le prescrizioni del registro navale e con quelle ulteriori previste per la navigazione litoranea».

Una lunghezza di 22 metri per 5,20 di larghezza, la motonave in questione porta 200 persone e monta due motori da mille cavalli ciascuno. È stata costruita tra la fine del 2022 e la prima metà del 2023, per entrare in servizio a metà giugno dell’anno scorso: un tempo record, otto mesi soltanto. Dal cantiere nautico è uscita con tutte le certificazioni, compresa una speciale che il Rina, il registro nautico, non assegna facilmente. La motonave non è comunque affondata, è rimasta a galla consentendo la messa in sicurezza di chi c'era a bordo. Il costruttore rimane convinto del fatto che se ci fossero stati difetti sarebbero emersi subito.