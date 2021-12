L'allarme contagi Covid non frena il Natale: show per i bambini e città strapiena

TREVISO - Il Natale ha il sapore magico della ripartenza. Con la città piena di colori, di luci, di artisti e spettacoli. E, soprattutto, con le vie del centro zeppe di gente. Il Natale è dei bambini. Una marea, ieri, si è riversata nella Loggia dei Cavalieri perché Babbo Natale era lì che li aspettava per una chiacchierata e una foto ricordo. Di fianco, la cassetta dove imbucare le letterine e i cani da slitta, uno cucciolo che sembrava una palla di pelo, per scattare una foto anche con loro. «Siete stati bravi, bambini?» ha chiesto Babbo Natale a Giada, Alberto e Asia, tre fratellini di 9, 7, e 4 anni che hanno risposto senza timore. Un Natale nuovo, dopo il lockdown dello scorso anno che aveva cancellato tutti gli appuntamenti pensati dal Comune.



LA RIPRESA

Quest'anno, invece, si respira aria di festa. La Loggia è riservata ai più piccoli. Ma poi in piazza dei Signori, oltre ai balli e ai canti della tradizione con il gruppo folcloristico della Pastoria del Borgo Furo, c'è stata l'accensione del grande albero di Natale con i ballerini che hanno coreografato l'evento. In Pescheria la musica jazz e sparsi per il centro artisti di strada. In tutto, fino all'Epifania, saranno 200 gli artisti che si esibiranno nelle piazze e negli scorci più suggestivi di Treviso per declinare il Natale con sicurezza e accessibilità. Lo spiega l'assessore Lavinia Colonna Preti che ha tanto lavorato per garantire un Natale vivibile: «Abbiamo voluto immaginare un programma modulabile e performance all'aperto proprio in previsione di un rialzo dei contagi. Non volevamo rinunciare a regalare alla città la magia del Natale, dopo il black out dello scorso anno». Poi, aggiunge: «Sono molto contenta che Treviso si sta promuovendo, grazie al passaparola, come città viva, vivace, piena di appuntamenti che attirano gente dai Comuni limitrofi. E poi, ricordiamolo, ci sono i musei aperti, la mostra di Casaro, la programmazione del teatro che funziona a meraviglia. E, il messaggio di video-auguri che due anni fa ha avuto un milione di visualizzazioni diventando virale e che riproponiamo quest'anno. Ma anche i luoghi trendy che pubblicizzano Treviso su Instagram». Iniziative che attirano. E funzionano. Come quella delle letterine a Babbo Natale - le più belle saranno premiate - che l'anno scorso ne ha fatte contare ben 2mila. «Non ci aspettavamo questo successo. È stata una sorpresa che speriamo di duplicare quest'anno» sottolinea l'assessore.



PERIODO DELICATO

Aria di festa, non senza nascondersi che il periodo è comunque delicato. «Come amministrazione siamo molto soddisfatti, rispetto ad altre città, di come si comportano i trevigiani nell'uso della mascherina, nel rispetto delle normative sanitarie e anche i gestori dei pubblici esercizi sono attenti nel controllo del Green pass. Da qui a Natale, per picco stagionale, si prevede un aumento dei contagi. Dobbiamo tenere duro e proprio per questo abbiamo organizzato un programma tutto all'aperto». Il sogno dell'assessore? «È un sogno semplice. Tornare alla piazza strapiena del 2018 e a un bell'abbraccio collettivo».