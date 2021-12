Natale in casa di riposo: le giovani "stelle" della danza classica allietano gli anziani

CASTELFRANCO - Una giornata magica, un regalo di Natale tanto emozionante quanto inaspettato quello vissuto dagli ospiti del Centro Servizio alla Persona “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto. Da qualche tempo, infatti, per allietare le giornate degli anziani la struttura realizza degli spettacoli di danza con tanto di “giuria”, sulla falsa riga del programma “Ballando con le stelle” di Rai 1. E questa volta, con l’arrivo delle festività natalizia, il momento dedicato al balletto è stato davvero emozionante grazie all’esibizione della Cinderella School of Ballet, al riparo e al sicuro all’interno dell’ormai nota “Stanza degli abbracci” del quale la struttura per prima si è dotata già a novembre 2020.

Per l’occasione, i giovani ballerini della scuola di danza di Castelfranco hanno realizzato delle splendide coreografie con gli anziani ospiti. Il tutto davanti a una giuria speciale composta dal presidente Maurizio Trento, dalla direttrice Elisabetta Barbato, dalla la vicesindaca Marica Galante e dal presidente del Comitato Famigliari del Sartor, Luciano Campagnolo. «Si è trattato di uno spettacolo davvero emozionante che abbiamo voluto regalare ai nostri ospiti – commenta la direttrice Elisabetta Barbato – La scuola di danza Cinderella School of Ballet ci ha regalato una performance di musica, passi eleganti e ritmati. Anche se i nostri ospiti erano al sicuro nella Stanza degli Abbracci, al di là del vetro, abbiamo visto come la danza non conosca barriere e riconosciuto in tutto e per tutto la sua capacità terapeutica, grazie alla gioia regalata ai nostri ospiti. L’aumento dei contagi preoccupa ancora, ma dobbiamo restare forti e non far mai mancare l’affetto ai nostri anziani».