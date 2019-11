Benetton, il grande giorno di Nasi Manu al ritorno dopo il tumore

di Ennio Grosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Il ritorno in campo di Nasi Manu è uno degli aspetti più importanti e per i quali il Benetton cercherà stasera di espugnare il campo di Llanelli e fermare la formazione degli Scarlets, diretta concorrente nel girone B del Pro14. Ma non è l'unico. Sul terreno del Parc Y Scarlets, alle 20.35 italiane, arbitra l'irlandese Brace, diretta su Dazn, il Benetton affronta una delle trasferte più insidiose della stagione, giocando su un campo che l'ha visto solo una volta vincitore, nel lontano...