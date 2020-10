Nascondeva armi e munizioni nel giardino dell'ex vicina: arrestato

CASTELFRANCO - Un uomo di 63 anni, Giovanni Tittoto, è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco su ordinanza del Gip di Treviso con l'accusa di detenzione di armi da lancio deflagranti, parte di arma da guerra e munizionamento comune e da sparo in quanto ritenuto proprietario di due bombe a mano, munizioni e un caricatore per mitragliatore «Kalashnikov» ritrovati la scorsa primavera accanto ad un ripostiglio di una vicina di casa. A scoprire gli oggetti era stata la figlia della donna, nell'eseguire le pulizia del locale. In seguito a vari riscontri scientifici sul materiale, compresa l'individuazione di tracce genetiche dell'indagato sulle armi, l'uomo è stato accusato del possesso del materiale e posto in custodia cautelare nel carcere di Treviso.

Ultimo aggiornamento: 12:46

