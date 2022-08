Treviso, Riccardo ha fretta di venire al mondo e nasce nello spogliatoio dell'ospedale Ca' Foncello

TREVISO - Riccardo aveva fretta di venire al mondo ed è nato all'ingresso dell'ospedale. «Riccardo aveva tanta fretta di venire al mondo - spiegano dall'Usl 2 Marca Trevigiana - Mamma Roberta aveva intuito che il suo piccolo era un tipetto impaziente e, sentite le contrazioni diventare sempre più forti e regolari, si è precipitata all'Ospedale di Treviso accompagnata dal marito».

Appena arrivati nel parcheggio, alla signora Roberta si sono rotte le acque. Lì ha incrociato due ostetriche che dovevano iniziare il turno di notte e l'hanno accompagnata dentro allertando nel mentre il reparto dell'arrivo di questa futura mamma così che potessero preparare la sala parto per tempo.

«Ma, della Sala Parto, Roberta non ne ha proprio avuto bisogno - continuano dall'Usl - appena varcata la porta dello spogliatoio ha sentito "quell'irrefrenabile necessità di spingere", ed è così che, assistita dalle ostetriche Carla e Maria Lisa, in soli 8 minuti ha dato alla luce, in un posto decisamente insolito ma pieno di amore, il piccolo Riccardo».

A Treviso ci sono stati ben 140 parti in più dell'anno scorso. «Un dato in controtendenza rispetto al problema della denatalità degli ultimi tempi: la vita quando decide di trionfare trova sempre il luogo e il momento adatti - spiegano - Questo bimbo, che ha voluto conoscere con indescrivibile determinazione e velocità la sua mamma e il suo papà, ne è la conferma e noi dell'Ulss 2 siamo pronti ad accoglierla nel migliore dei modi».