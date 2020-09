Lutto nella cultura, è morto Nico Naldini

TREVISO Lutto nella cultura, si è spento oggi all'età di 91 anni Nico Naldini, scrittore, poeta, regista: era cugino di Pier Paolo Pasolini (la mamma, Enrichetta Colussi, era sorella della madre di Pasoini). Nato a Casarsa, Naldini viveva da anni a Treviso. Naldini ha lavorato in numerosi campi, dal giornalismo all'editoria, dal cinema alla poesia, composta sia in lingua italiana che in lingua friulana. Era molto amico di Goffredo Parise e di Giovanni Comisso, al quale dedicò "Vita di Giovanni Comisso" (Einaudi), finalista al premio Strega.

