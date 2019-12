Il medico di base arrestato per abusi sessuali vuole tornare al lavoro

di Emanuela Furlan

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Il dottor Giacomo Posocco - arrestato il 5 agosto scorso, in esecuzione della condanna definitiva della Corte d’Appello di Venezia per il reato di abusi sessuali - ha chiesto all’Ulss 4, tramite i suoi avvocati, di essere reintegrato come medico di base a Musile di Piave e Noventa. «I suoi legali - ha comunicato il sindaco Silvia Susanna al consiglio comunale di venerdì scorso - hanno fatto sapere all’Ulss 4 che avrebbe diritto alla reintegrazione, e quindi a tornare ad esercitare...