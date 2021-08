MONTEBELLUNA - Gaia Sbeghen vola a Boston sulle ali della musica. La 20enne montebellunese, con già all'attivo prestigiosi risultati in campo artistico, è partita per gli States lasciando la sua casa di Santa Maria in Colle. Lo fa con una valigia di sogni e progetti, ma anche accompagnata dagli applausi dei concittadini, fra i quali il sindaco Severin, orgogliosissimo del risultato. Infatti, dopo aver partecipato a un'audizione alla Boston...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati