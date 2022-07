TREVISO - Suoni di Marca chiude ed è un successo, dalla data uno fino all'ultima di ieri sera, 30 luglio. In totale sono stati un centinaio di appuntamenti musicali per tutti i gusti e tutte le età sparsi per quindici serate all’insegna della musica dal vivo e dell’intrattenimento. Arrivato alla sua 32esima edizione, il festival Suoni di Marca che si è tenuto sulle mura della città, ha visto la chiusura con i concerti di Sir Oliver Skardy e i Bengala Fire.

