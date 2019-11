​Musica a tutto volume nella notte: ubriaco e violento, arrestato nomade 34enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Ubriaco, ascoltava musica a tutto volume nel cuore della notte, facendosi beffa degli altri residenti della zona che l'indomani avrebbero dovuto andare a lavorare. Quella di martedì è stata una nottata piuttosto movimentata lungo via Santa Bona nuova, in particolare nella zona non distante dal capitello della Barisella e dalla zona delle palazzine antistanti il Bosco del Respiro. Il maltempo e il vento forte, non c'entrano nulla. Il chiasso che proveniva dall'abitazione, ben nota nel quartiere, in cui vive una famiglia di nomadi, ha portato alcuni dei residenti, spazientiti perchè svegliati dalla musica a palla, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per mettere fine a quella che aveva tutti i crismi della festa e che doveva però essere interrotta, con buona pace dei residenti.