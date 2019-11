​Treviso cerca un nuovo direttore dei musei: la carica dei 101 candidati

di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - A Ca' Sugana ci si scherza sopra: «Arriva la carica dei 101». Ma sotto-sotto la soddisfazione è palpabile: il bando per trovare il sostituto di Emilio Lippi, storico direttore delle biblioteche e dei musei trevigiani, ha riscosso un successo enorme. Per un solo posto si sono presentanti in cento, anzi: in 101. I curriculum sono arrivati da ogni parte d'Italia. Del resto il posto è allettante: un tempo indeterminato con uno stipendio importante in una realtà che sulla cultura e sui musei sta puntando moltissimo. Il concorso sarà di quelli importanti. Una commissione esterna valuterà tutti i candidati. In prima istanza deciderà se fare una pre-selezione, ma potrebbe non essere necessaria: 101 candidati sono tanti, ma non tantissimi. Non sono, tanto per fare un esempio, gli otre 1300 che concorreranno per i 16 posti da impiegato messi in palio, se così si può dire, dal Comune. Le prove da superare