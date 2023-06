Mogliano Veneto come Parigi ha il suo muro dell'amore ma fatto dagli studenti

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Parigi ha il suo muro dei "Ti amo", Mogliano ha quello dell'amore. Istituito proposta presentata dalle volontarie della Biblioteca “Rodari” dell’Istituto Comprensivo “M. Minerbi” con il coinvolgimento degli studenti della scuola secondaria di primo grado “R.L. Montalcini” che hanno espresso “l’amore a parole” in un progetto di carattere ludico-didattico finalizzato ad educare all’affettività e alle buone pratiche relazionali. Il progetto, sostenuto economicamente dall'amministrazione comunale, è iniziato in classe con incontri e letture sul tema dell’affettività con due esperti del Cosp di Mogliano Veneto, si è concretizzato nella decorazione di piastrelle con frasi e disegni sul tema dell’amore, da parte degli adolescenti iscritti alla scuola moglianese, degli adulti che vi lavorano all’interno e anche degli Amministratori locali. Queste piastrelle hanno poi rivestito la facciata sud del muro ubicato tra il Municipio e il Collegio Salesiano Astori, in un’area tranquilla della città che invita i passanti a fermarsi a leggere i pensieri, ammirare i disegni e riflettere sulla tematica. «I ragazzi hanno realizzato una bellissima opera che lancia un messaggio profondo di amore e sentimenti positivi indispensabili per la convivenza in una comunità. Quello che era un passaggio secondario poco conosciuto diventerà uno dei luoghi più famosi della nostra città, il vicolo dell’amore» ha dichiarato il sindaco Davide Bortolato, ringraziando tutti i presenti per la loro partecipazione e in particolare il gruppo Alpini per aver lavorato alla realizzazione del muro.

L'inaugurazione

L’inaugurazione del muro dell’amore che ha avuto luogo ieri sera, 6 giugno, alla presenza del Sindaco Davide Bortolato con vari componenti dell’Amministrazione Comunale, della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “M. Minerbi” Antonella Di Cerce con vari insegnanti, delle volontarie della Biblioteca “Rodari” e di numerosi studenti e cittadini, introdotta dallo spettacolo coinvolgente dell’attore Davide Stefanato, arriva al termine di un progetto durato mesi, che ha coinvolto gli adolescenti in attività scolastiche ed extra scolastiche. «È un progetto che abbiamo fortemente voluto, che rientra nell’ottica di ascolto e di lavoro sulla fascia pre adolescenziale giovanile cominciata con le attività del progetto Media.azione, e che ho voluto sostenere, in accordo con tutta la Giunta e il Sindaco.» ha aggiunto il consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili, Edoardo Bison.