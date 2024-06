Murales che scompaiono, Ca' Foscari studia le opere di "The Wallà" per trovare una soluzione per salvare la street art

RIESE PIO X (TREVISO) - Street art da difendere, nasce l'intesa tra The Wallà e Cà Foscari. Rischiano di sparire migliaia di opere in tutta Italia, esperte nel settore della Scienza della Conservazione del Patrimonio dell’Università Ca’ Foscari Venezia siglano un accordo per lo studio e la conservazione dei murales del progetto di Vallà di Riese Pio X dal deterioramento del tempo e dagli agenti atmosferici. «Le salveremo studiando la composizione e il comportamento dei prodotti usati dagli artisti», affermano.

Salvare le opere di street art, il progetto

La prima volta che se ne è parlato a livello main stream è stato per le pitture murali di Keith Haring: il salvataggio delle opere dello street artist americano scomparso a 32 anni è stato affidato ad team di scienziati dell’Università di Pisa, la città dove dipinse il suo ultimo murale “Tuttomondo” sulla chiesa di Sant'Antonio Abate. Il tema è all’ordine del giorno oggi in Italia, dove si stima vi siano migliaia di artisti che operano a livello professionale nella street art, anche se solo qualche decina di loro è ai livelli di notorietà internazionale.

Le difficoltà

I dipinti murali contemporanei sono realizzati con materiali commerciali di origine sintetica, scelti in base a considerazioni di natura artistica e non sempre per la loro durabilità; le conseguenze a volte sono evidenti, da variazioni cromatiche al distacco della pittura. La sfida è comprendere la composizione dei materiali utilizzati per un murales e sapere quali azioni conservative svolgere fin dalla sua origine o in fase di restauro del dipinto.

A Venezia, l’Università di Ca’ Foscari studia il fenomeno da una decina d’ anni con la professoressa Francesca Izzo in prima linea. Il gruppo di “Scienze per la Conservazione del Patrimonio Culturale” per il quale lavora promuove ricerche scientifiche sui materiali della street art, per studiarne la composizione e comprendere il loro comportamento nel tempo, nell’ottica di fornire linee guida per la salvaguardia e la conservazione di queste opere. «The Wallà diventa così un progetto pilota non solo per la rigenerazione urbana, ma anche nell’ambito della conservazione e della salvaguardia delle opere murali all’aperto - spiega Samuele Stocco, segretario del Collettivo Bocaverta APS - Stiamo sperimentando quanto il tempo e le condizioni ambientali deteriorino la street art, per questo l’attuazione di buone pratiche conservative risulta necessaria ai fini del mantenimento dei murales realizzati».

Il protocollo d'intesa

In apertura della quarta stagione del progetto “The Wallà” è stato siglato un protocollo di intesa che ha visto al tavolo l'associazione di promozione sociale Collettivo Bocaverta APS, che sta realizzando un borgo dedicato alla street art nella frazione di Vallà, il Comune di Riese Pio X, che sostiene e collabora al progetto e la stessa Ca' Foscari. L’idea è quella di inviare team di professionisti durante la realizzazione dei prossimi murales, programmata per questa estate, quattro o cinque opere.