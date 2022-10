Treviso. Le mura accessibili a tutti, inaugurata la passerella pedonale che collega i parcheggi per disabili al percorso pedonale

TREVISO - È stato inaugurato questa mattina, 5 ottobre, il percorso pedonale sulle Mura di Treviso, accessibile da parte di persone con disabilità o limitazioni nella mobilità. I lavori hanno riguardato un tratto di circa un chilometro sul lato Nord della cinta muraria di Treviso: oltre alla rampa per accedere in sicurezza al parcheggio di Piazzale Burchiellati - lunga 86,5 metri (e larga 1,50 metri) con piazzole di sosta in piano intermedie, corrimano e batti piede utile a favorire la mobilità in autonomia per persone con disabilità visive - è stato realizzato il collegamento fra gli stalli per disabili di Viale D’Alviano e le mura. In accordo con la Soprintendenza il percorso è stato realizzato con una miscela di inerti di combinazione cromatica similare alla pavimentazione in ghiaino esistente, soluzione che rappresenta il miglior compromesso in termini di impatto ambientale e resistenza alla percorribilità da parte delle carrozzine.

Video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche