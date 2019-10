Taglia il castagno, un grosso ramo si abbatte su di lui: 71enne muore

VALDOBBIADENE - Infortunio mortale per un 71enne di Valdobbiadene. È accaduto ieri pomeriggio, 22 ottobre: Domenico Bisol stava tagliando un castagno, in un terreno di sua proprietà, nella frazione di Saccol. Un grosso ramo, staccatosi dall'albero, si è abbattuto su di lui, colpendolo alla testa.



Ricoverato in ospedale, si sperava se la cavasse ma col passare delle ore la situazione si è aggravata e l'uomo è morto. La Procura ha disposto l'autopsia.

