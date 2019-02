di Lucia Russo

La rimpatriata tra amici finisce in tragedia. Un infarto ha stroncato il 57enne Vincenzo Bisenti, originario del Centro Italia, ma da anni a Castelfranco. A stroncarlo un malore alla fine di una serata conviviale, mentre stava uscendo dalla pizzeria Amalfi di Istrana. Insieme ad una decina di ex colleghi del 33° Reggimento Battaglione Falzarego, si era dato appuntamento per ricordare i tanti momenti passati insieme. Intorno alle 23.30, all'uscita della pizzeria, l'uomo si è accasciato su una delle sedie disposte...