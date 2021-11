Muore a 17 anni ad una settimana dal tremendo incidente in scooter

CONEGLIANO - Muore a 17 anni, a una settimana dal tremendo incidente in scooter. Non ce l'ha fatta Francesco De Coppi, adolescente di Conegliano, che dal 17 novembre era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Il sinistro era successo a Mareno di Piave, la sera di mercoledì scorso. Erano le 23 e il ragazzo stava percorrendo via Ca' Larga in sella al suo scooter Piaggio. All'improvviso ha perso il controllo del motorino, è caduto a terra attraversando l'incrocio per poi impattare contro la Fiat Tipo sopraggiunta nel frattempo. Le condizioni del giovane ferito erano apparse fin da subito gravissime. Il ragazzo era stato trasportato d'urgenza al Ca' Foncello, in prognosi riservata. E tutta la comunità aveva fatto il tifo per lui, tenendo accese le speranze nonostante il quadro clinico sempre più critico. Per lui era stata organizzata anche una veglia di preghiera: martedì 23 novembre nella chiesa di Campolongo amici, compagni e l'intera comunità si era stretta attorno alla famiglia, che adesso è sprofondata nel dolore.

