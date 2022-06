TREVISO - Oltre 12 milioni di euro all’anno. Sostanzialmente più di un milione al mese. A tanto ammonta il conto complessivo delle multe staccate lungo le strade della Marca. Un tesoretto per le casse di molti Comuni. Oltre un terzo delle sanzioni, in particolare, viene elevato attraverso gli autovelox. A conti fatti, il totale delle multe che gli automobilisti dal piede pesante sono chiamati a pagare ammonta a più di 4,3 milioni di euro all’anno. Il quadro relativo al 2021, partendo dai dati condivisi dai municipi, dalle unioni e dalla Provincia (solo una manciata di enti non ha inviato i propri numeri), è stato fatto dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale.



IL CAPOLUOGO

Il Comune che conta più multe è quello di Treviso. L’anno scorso Ca’ Sugana ha incassato, o comunque punta a incassare, pagamenti permettendo, esattamente 4 milioni 211mila euro attraverso le sanzioni per violazioni al Codice della strada. Per provare a dare una dimensione, vuol dire una media di 50 euro per ogni residente. Più della metà delle multe, per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro, sono arrivate attraverso gli autovelox. E qui emerge la differenza fatta dalle macchinette fisse rileva velocità attive 24 ore su 24, come quelle della tangenziale, che non tutti i Comuni possono installare sulle loro strade. Parte di queste entrate sono vincolate. Nel senso che devono essere spese per aumentare la sicurezza.



GLI INVESTIMENTI

Treviso ha deciso di investire poco più di 1 milione per migliorare la segnaletica e circa 725mila euro per potenziare le stesse attività di controllo. Mentre un altro mezzo milione di euro è destinato alla manutenzione delle stesse strade. Seguono gli altri Comuni. La classifica delle multe nella Marca, dopo Treviso, vede in seconda posizione Mogliano (quasi 720mila euro) e in terza Castelfranco (530mila euro). Al quarto posto c’è la prima sorpresa: Trevignano (528mila euro). Per poi continuare con Paese (423mila euro, anche grazie ai Vista-red sulla Castellana e sulla Feltrina che immortalano chi passa con il rosso), Motta di Livenza (388mila euro, compresi 134mila euro che vengono girati a Veneto Strade per la suddivisione delle multe fatte lungo la Treviso-Mare), Villorba (quasi 341mila euro), Istrana (328mila euro) e Montebelluna (300mila euro). A chiudere la top ten, infine, c’è Castello di Godego (299mila euro). Quest’ultimo è un caso davvero limite: oltre il 90% del totale è costituito da multe per eccesso di velocità.



AUTOVELOX

Guardando solo al capitolo autovelox, la graduatoria si rivoluziona. In cima c’è sempre Treviso, com’è naturale data la dimensione, con 2,2 milioni di euro di multe per eccesso di velocità. Alle spalle del capoluogo spunta proprio Castello di Godego (269mila euro). E poi Motta di Livenza (268mila euro) seguita da Paese (68mila euro) e da un comune non certo enorme come Povegliano, che anche senza essere un grande centro stacca multe per eccesso di velocità per un importo totale di 54mila euro all’anno. La top ten in questo caso è completata da Montebelluna (51mila euro), Ponzano (46mila euro), Fontanelle (46mila euro), Villorba (quasi 38mila euro) e Valdobbiadene (31mila euro).



SULLE PROVINCIALI

A tutto questo si aggiungono le multe fatte sulle strade provinciali. Qui si parla praticamente solo di eccesso di velocità. Il totale delle sanzioni elevate l’anno scorso sfiora quota 800mila euro. Una parte viene versata ai Comuni: dipende da chi gestisce i diversi tratti. Con questo sistema l’anno scorso 652mila euro sono stati girati all’unione dei Comuni della Marca occidentale: Vedelago, Riese, Resana e Loria. Così come 24mila euro a Vidor, 16mila a Maserada e 12mila a Breda.