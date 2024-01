SPRESIANO (TREVISO) - Sono state oltre 1.100 le multe affibbiate l’anno scorso agli automobilisti che sono passati con il rosso lungo la strada Pontebbana nel territorio di Spresiano. Una media di oltre 3 al giorno. Per un totale della sanzioni che supera i 200mila euro.



DUE FRONTI

E il conto è fatto per difetto, dato che le multe in questione riguardano solamente i passaggi con il rosso immortalati dagli apparecchi automatici, VistaRed e reDvolution, installati su due incroci: quello del centro di Spresiano e quello di Visnadello. Quest’ultimo, in particolare, è arrivato a staccare 750 sanzioni (136mila euro). Mentre quello del centro di Spresiano si è fermato a 354 (65mila euro). Il primo obiettivo è la prevenzione. Non a caso proprio sopra la Pontebbana sono anche apparsi degli striscioni per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza stradale. A livello generale, l’anno scorso la polizia locale di Spresiano ha timbrato in tutto quasi 2.700 multe. Per un importo complessivo di 600mila euro, più della metà dei quali già incassati. Le sanzioni per eccesso di velocità non sono state poi tantissime. Soprattutto se si fa il paragone con altri comuni dove sono operativi degli autovelox fissi. Spresiano ha abbandonato questa idea: si preferisce intervenire con dei controlli mirati. A conti fatti, l’anno scorso sono state elevate 147 multe ad altrettanti automobilisti che hanno spinto il piede sull’acceleratore oltre il limite (25mila euro). Ciò che colpisce, invece, è la pioggia di sanzioni nei confronti di chi è stato beccato a circolare con l’assicurazione o con la revisione scaduta. Sono state esattamente 673. Una cifra da record. Per un importo complessivo di oltre 190mila euro. Guardando a quest’anno, di seguito, il Comune ha messo in conto entrate per 680mila euro dalle multe per violazioni al Codice della strada, quasi 76mila euro per coprire le spese riguardanti la gestione amministrativa delle notifiche delle sanzioni e 1.500 euro per il capitolo rimborsi. Ne esce un “netto” pari a poco meno di 460mila euro.E’ su questa cifra che il municipio ha calcolato la quota del 50% con destinazione vincolata per migliorare la sicurezza stradale. Ci sarà quindi a disposizione qualcosa come 230mila euro. Come verranno spesi? Tra le altre cose, circa 57mila euro sono stati destinati alla manutenzione ordinaria degli impianti dei semafori, 96mila euro per le bollette e la manutenzione dei lampioni e 8.500 euro per mantenere efficienti le telecamere di videosorveglianza.