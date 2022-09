CASTELFRANCO - Giovani e meno giovani. Accomunati dalla passione sfrenata di pigiare il piede sull'acceleratore. «Ho fretta, devo andare a lavorare». Ma anche. «Ho un appuntamento di lavoro e con questo traffico sono in ritardo. Devo correre». Queste le giustificazioni offerte dai conducenti delle vetture che sono state fermate dai carabinieri lungo la Castellana. Ieri,14 settembre, infatti, tra le 10,30 e 12,30 per due ore nella regionale 53, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto del 14.mo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, hanno svolto un servizio di controllo della circolazione stradale. Quattro pattuglie e una decina di militari dell'Arma che hanno fatto controlli mirati contro le guide pericolose, spesso causa di incidenti mortali. Chi correva troppo è stato fermato, ma paletta anche a chi ha eseguito sorpassi in prossimità degli incroci.

IL BILANCIO

«Dopo i numerosi incidenti mortali registrati in quest'ultimo periodo vogliamo fare prevenzione. L'attività si inquadra in una più ampia azione organizzata dal Comando Provinciale di Treviso, finalizzata al controllo della circolazione stradale su viabilità ordinaria per contrastare comportamenti scorretti da parte degli utenti della strada» ha detto il comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelfranco, Enrico Zampolli. Risultato? Ben 108 persone identificate a bordo di 49 veicoli. Sette le multe elevate, tutte di circa 200-250 euro che hanno colpito sia giovani che conducenti di mezza età, I conducenti indisciplinati viaggiavano a velocità troppo sostenuta oppure hanno eseguito sorpassi che hanno messo a rischio la sicurezza di altri conducenti. Le pattuglie dei carabinieri si sono spostate nel corso della mattina eseguendo una prima parte di controlli davanti ai Giardini del Sole, poi verso la rotatoria che conduce a Cittadella vicino a Fraccaro e infine verso il centro commerciale Globo, dopo Barbesin.

SCHIANTO IN CENTRO

«È la nostra risposta ai sinistri che hanno insanguinato le strade della Marca tra agosto e settembre - conferma il comandante Zampolli - Faremo altri controlli in orari diversi e in giorni diversi della settimana». Ieri mattina, intanto, a Fonte un'ambulanza che si stava recando a casa di una donna che si era sentita male, è stata centrata da un furgoncino che, rimbalzando, ha colpito un'altra auto di passaggio. Nessun ferito ma i mezzi sono rimasti gravemente danneggiati.