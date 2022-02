Lanciato a oltre 100 all'ora in centro a Paderno: 724 euro di multa e patente ritirata a un ventenne

PONZANO - Oltre 700 euro di multa. Più un mese di sospensione della patente. La serata di venerdì non sarà facile da dimenticare per il 23enne di Villorba beccato a sfrecciare a oltre 100 all'ora a bordo della sua auto lungo via Roma, in pieno centro a Paderno.



I CONTROLLI

La polizia locale l'ha fermato nell'ambito dei controlli organizzati nelle ore notturne. Lo strumento usato dagli agenti, nello specifico, ha registrato una velocità di 102 all'ora. Più del doppio del limite consentito in quel tratto di strada, pari a 50 all'ora. E per il giovane è scattata una multa di 724 euro. Non ci sono stati margini.

Così come non ce ne sono stati per altri due automobilisti di Zero Branco che sempre venerdì sono stati pizzicati mentre viaggiavano rispettivamente a 105 e a 102 all'ora lungo le strade del centro di Santandrà. La prima auto era guidata da una donna di 54 anni residente a Zero Branco. In questo caso gli agenti hanno staccato una multa di 543 euro. Mentre alla guida del secondo mezzo c'era un uomo di 51 anni, il caso ha volto che anche lui fosse residente a Zero Branco. E l'importo della sanzione è stato identico, altri 543 euro.



GREEN PASS E LOCALI

Prima dei controlli sulle strade, le pattuglie della polizia locale guidate dal comandante Mosè Crema avevano condotto delle verifiche nei locali per quanto riguarda il Green Pass obbligatorio. Gli agenti hanno controllato che fossero in regola sia i gestori che i clienti. E non è stato rilevato alcun problema: tutte le persone trovate all'interno dei locali erano in possesso nella necessaria certificazione verde rafforzata, che si ottiene dopo la vaccinazione anti-Covid o dopo la guarigione dall'infezione. Almeno su questo fronte, quindi, non è stato necessario timbrare nessuna multa. La speranza è che i controlli sul rispetto delle norme anticovid diventino nel tempo sempre più superflui.